La Pro League reprend ce week-end: mais quid des autres championnats?

Il est temps de réserver vos week-ends si vous aimez le football étranger.

La coupe du monde au Qatar, qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre 2022, chamboule complètement le calendrier habituel de la saison prochaine. La reprise des championnats européens se fera ainsi plus tôt que d’habitude. Par ailleurs, bien que toutes les fédé aient fait le choix de suspendre leur saison 2022/2023 pendant la compétition internationale, certaines ont prévu un retour sur le pré très rapidement. Toutes ont décidé d’arrêter plus tard. Qu’en sera-t-il de l’état de forme des joueurs internationaux à la fin de la saison ?

La Premier League, ce sera infernal

Pour cause de coupe de monde hivernale, le championnat anglais de Premier League reprendra dès le 6 aout 2022. Il s’arrêtera le week-end du 12/13 novembre pour reprendre le week-end suivant la finale de la Coupe du monde, soit le 26 décembre. Le Sacro Saint « Boxing Day » est donc maintenu.

Bundesliga, une trêve hivernale conservée

Le championnat allemand reprendra de son côté le 5 aout 2022. La 15ème journée de Bundesliga, celle du 11 novembre, sera la dernière de l’année civile. En effet, la fédération allemande a conservé une vraie trêve hivernale puisque la reprise se fera seulement le 20 janvier 2023. Quant à la fin de saison, elle a été annoncée au 27 mai 2023, soit 2 semaines, seulement, de plus que la saison 2021/2022. De quoi épuiser les équipes généralement encore engagées dans des compétitions européennes sur la 2ème moitié de saison…

Liga espagnole, ça va jouer un 31 décembre ?

Ce n’est pas encore totalement officiel, mais il semble que la fédération espagnole ait déjà fait ses choix pour l’année prochaine. Le championnat espagnol reprendrait ses droits le week-end du 13-14 août. Il prendra fin plus tard que les autres, les 3-4 juin 2023. La dernière rencontre de l’année civile 2022 se disputerait les 12 et 13 novembre. La compétition reprendra entre le 28 et le 31 décembre 2022, laissant quelques jours de repos aux, certainement, nombreux joueurs du Real et du Barça, ayant joué les demis et la finale.

La Série A, le choix de la raison.

La fédération italienne est la seule à se montrer raisonnable dans ce Big 5 où l’intégrité physique des joueurs ne semblent pas toujours la priorité…En effet, la Série A débutera le 14 aout 2022. Le championnat s’arrêtera le 13 novembre et une vraie trêve est accordée puisque le Calcio reprendra le 5 janvier 2023. Les internationaux ayant perdu assez tôt en coupe du monde pourront donc véritablement souffler. La fin de la compétition sera sifflée le 4 juin 2023.

La Ligue 1 ... le 1er janvier.

En France, on reprendra la 5 août prochain, soit dans deux semaines. On observe logiquement une trêve automnale du 13 novembre au 28 décembre, en raison du Mondial 2022. Notons qu’il y aura des matchs le 1er janvier, une journée à placer sous le signe de la gueule de bois pour les joueurs fêtards.