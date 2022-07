Jordan Torunarigha explique pourquoi il a décidé de rejoindre La Gantoise : "Ils m'ont appelé presque tous les jours à Berlin"

Le défenseur central fait son retour à La Gantoise qui a offert 4,5 millions d'euros au Hertha Berlin pour s'offrir ses services.

Jordan Torunarigha est de retour à La Gantoise alors que de nombreux clubs allemands et anglais avaient manifesté leur intérêt. "Le facteur décisif ? Michel (Louwagie) et l'entraîneur m'ont appelé presque tous les jours à Berlin. Cela m'a donné le sentiment qu'ils voulaient absolument que je sois là. La personnalité de l'entraîneur est également très importante. Il a également joué un rôle important dans ma décision de choisir Gand. Lors du dernier match que j'ai joué la saison dernière, il m'a pris à part et m'a applaudi avec les supporters. Je n'avais jamais connu cela auparavant. On n'oublie pas une chose pareille. C'était un moment très émouvant pour moi. Ces dernières semaines, j'ai parlé régulièrement avec Tarik (Tissoudali) et Nurio (Fortuna). Ils ont souvent demandé à revenir, mais c'est finalement Mike Ngadeu qui a été le déclic", a confié le Buffalo dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Michael Ngadeu est l'un des leaders du vestiaire gantois et a également pris soin de son jeune coéquipier ces derniers mois. "Pendant notre préparation à Berlin, Mike m'a appelé et m'a demandé de choisir Gand. Et pendant notre stage estival en Angleterre, il m'a encore appelé. C'est alors que j'ai décidé de revenir."

Le défenseur de 24 ans a des objectifs pour la saison à venir. "La saison dernière, nous avons gagné la Coupe et qui sait ce qui est possible cette année. Le titre ? Je ne peux pas prédire l'avenir. Les Playoffs 1 sont le premier objectif et ensuite nous verrons ce qui se passe. Nous devons être vifs dès le premier jour et ne pas perdre de points contre des équipes moins bien classées que nous. Cela nous est arrivé trop souvent la saison dernière. Vous devez y aller à 100% à chaque fois. C'est l'état d'esprit que je veux transmettre au groupe", a conclu Jordan Torunarigha.