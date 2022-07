Le mercato n'est pas terminé pour Mbaye Leye et Zulte : "Encore nous renforcer"

Zulte débute sa saison face à Seraing.

La JPL a repris ses droits ce soir mais le mercato n'est pas encore terminé.

Mbaye Leye et Zulte Waregem comptent en effet sur des renforts supplémentaires pour s'armer un peu plus : "Nous allons certainement encore nous renforcer. Le but est d'obtenir plus de qualité à chaque ligne. Nous avons effectué nos transferts jusqu'à présent en tenant compte de ma philosophie du football et nous continuerons à le faire", évoquait le Sénégalais dans des propos repris par Het Nieuwsblad.

Ce dernier peut d'ailleurs compter sur le soutient du conseil d'administration du club : "A cet égard, j'ai beaucoup de chance. Le CEO Eddy Cordier est derrière moi et nous travaillons bien ensemble pour trouver les bons profils. Si l'on regarde nos acquisitions actuelles, on ne peut que constater qu'elles ont toutes déjà montré quelque chose."