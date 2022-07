Simon Mignolet ne pourra pas toujours faire des miracles

Dimanche, contre Genk, le Club de Bruges a pu compter sur un Simon Mignolet en pleine forme. Mais le champion en titre ne peut pas concéder autant d'occasions.

Il ne fallait pas chercher bien loin l’homme du match de la rencontre entre le Club de Bruges et Genk. Simon Mignolet, en première période, a gardé son équipe à flot, que ce soit avant l’ouverture du score ou après l’égalisation de Dessers. Mais pour aller au bout de ses ambitions, l’équipe de Carl Hoefkens ne pourra pas concéder autant d’occasions, car Mignolet ne pourra pas toujours tout arrêter.

Il y a plusieurs raisons au nombre d’occasions concédées par le Club. La première, c’est bien évidemment la qualité de Genk. C’est une semi-excuse, puisqu'on le sait, Bruges a des ambitions européennes et en Ligue des Champions les adversaires seront de qualité.

Ensuite, le milieu de terrain n’a pas toujours fait son travail contre Genk. Devant une défense à trois, il faut un milieu défensif qui fait office de tour de contrôle. En première période, Mbamba et Vormer n’ont jamais été dans ce rôle. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Balanta est monté à la pause. Il a non seulement fermé l’axe, mais permettait aussi à Mata de jouer plus haut en fermant son couloir. Quand on sait que c’est ce dernier qui a forcé le penalty décisif.

Enfin, le trio Mata-Mechele-Nsoki a déjà démontré par le passé qu'il ne fonctionnait pas toujours. On pourrait se demander si la direction du club de la Venise du Nord ne devrait pas délier les cordons de la bourse pour renforcer ce secteur dans les prochaines semaines.

Malgré la victoire, tout n’est donc pas encore parfait à Bruges. Et il faudra régler ces petits problèmes pour le début de la Ligue des champions en septembre prochain.