Arrivé il y a un mois, un renfort de Deinze...quitte déjà le club !

Sergio Moyita (29 ans) avait rejoint le SK Deinze le 1er juillet dernier en provenance de Murcie, mais...repart déjà en Espagne. Le club de D1B a ainsi annoncé le prêt du milieu offensif espagnol au CD Alcoyano (D3) pour la saison à venir. Un départ précipité par des "raisons personnelles", annonce Deinze, qui ajoute "comprendre la situation et souhaiter le meilleur à Sergio Moyita".

Agreement with CD Alcoyano for the loan of Sergio Moyita.



Due to personal reasons, Sergio Moyita is forced to return to Spain and will therefore be loaned out to CD Alcoyano. The club understands the situation and wishes Sergio all the best.



