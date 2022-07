Edward Still veut continuer sur la lancée face à l'Union

Le stratège carolo s'est dit satisfait de la première prestation face à Eupen et attend un match de la même trempe face à l'Union Saint-Gilloise.

Ce jeudi en conférence de presse, Edward Still s'est montré confiant avant de rencontrer l'Union Saint-Gilloise lors de la prochaine journée. La victoire contre Eupen (3-1) permet d'envisager sereinement. "On a retrouvé nos principes qui étaient clairs pour tous et on a très bien défendu, même en fin de match dans un temps faible en apparence plus difficile", a-t-il déclaré. "On s’est bien accroché et on n’aurait pas pu marquer un troisième but si on avait été réellement en difficulté. Donc pas mal de points positifs dans l’ensemble, même s’il faut encore s’améliorer."

"Le premier vrai test, c'était samedi passé contre Eupen. Un match lors duquel on a très bien défendu. Ne concéder que 0,5 xG c'est du haut niveau."

Malgré le 0 sur 6 pris face à l'Union la saison dernière, Still croit en ses chances face à Geraerts. "Je ne vis pas dans le passé. Je suis concentré sur le moment présent, pas sur les sentiments de revanche ou les sentiments négatifs. Il n’y a aucun point de comparaison avec l’année précédente. L’équipe est nouvelle, le noyau a un visage différent et l’énergie est différente de la saison dernière", affirme-t-il.