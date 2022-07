Le KRC Genk teste un jeune joueur de l'Olympique de Marseille

Le Racing Genk recherche de l'allant offensif après les dossiers Junya Ito et Bongonda et les blessures de Luca Oyen et de Paul Onuachu.

Cela fait une semaine que le Racing Genk voit son secteur offensif littéralement dépouillé. Junya Ito parti vers Reims, il pourrait inspirer Théo Bongonda, plus que jamais sur le départ. De plus, les pépins physiques de Paul Onuachu et la longue blessure de Luca Oyen renforcent ce nouveau sentiment de fébrilité offensive limbourgeoise. Genk cherche donc à renforcer son front offensif et aurait jeté son dévolu sur Jonathan Pitou, qui effectue actuellement des tests dans le Limbourg. Le jeune milieu offensif de 17 ans a d'ailleurs disputé la rencontre amicale entre l'équipe espoirs de Genk et Maastricht, il y a quelques jours. Il pourrait signer gratuitement en provenance de l'Olympique de Marseille.