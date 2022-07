Malgré les difficultés, Mark van Bommel veut voir le positif : "Il y a déjà une vraie équipe qui se bat pour des résultats"

L'Antwerp s'en est finalement sorti, dans la douleur, face à la modeste formation de Drita (0-2).

Que ce fut dur pour l'Antwerp. Le Great Old se qualifie finalement pour le tour suivant et n'est plus qu'à deux matchs de la Conference League. Interrogé par les médias flamands après le matchs, le coach Mark van Bommel a admis que beaucoup de chemin était encore à parcourir, sans néanmoins enlever quoi que ce soit à ses joueurs.

"Marquer ce premier but, c'était nécessaire après une première mi-temps difficile", analyse-t-il. "Drita basait à nouveau son jeu sur les contres et même si nous n'avons pas donné grand-chose, nous avons eu de la chance que Jean (Butez) ait empêché le 1-0 avec un arrêt fantastique. Il a eu des moments où il a été super important, et il nous a aussi permis de continuer."

"Nous ne jouons pas encore bien, nous pouvons faire beaucoup mieux, mais nous gardons une cage inviolée pour la troisième fois consécutive. Il y a déjà une vraie équipe qui se bat pour chaque mètre et qui peut aussi prendre un résultat dans des matchs difficiles comme celui-ci. En tant qu'entraîneur, j'en suis fier."