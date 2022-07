Officiel : Junya Ito est Rémois

Le passage du Japonais vers la Ligue 1 a été officialisé par son nouveau club.

Junya Ito rejoint officiellement le Stade de Reims, comme l'annonce son désormais nouveau club.

Le Japonais a quitté la JPL pour la Ligue 1, après avoir dit au revoir et remercié ses anciens coéquipiers, supporters ainsi que le staff et le personnel du club.

"Junya a fait preuve d'une constance impressionnante, il était l'un des meilleurs joueurs offensifs et est également très adroit devant le but. C'est un joueur qui est capable de lancer une attaque et de la terminer. Il sera le parfait pendant d'Arber Zeneli, qui est aussi très décisif", a déclaré le directeur général de Reims sur le site du club.