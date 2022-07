Malgré plusieurs rumeurs de départ, Faïz Selemani réintègre le noyau de Courtrai !

L'ailier, annoncé sur le départ du côté de Genk, va finalement réintégrer le noyau de Courtrai et il pourrait même être de la partie à Seraing.

La saga Faïz Selemani, suite mais pas fin ? Depuis plusieurs semaines, le Comorien n'avait pas caché ses envies de départ à la direction de Courtrai.

Depuis plusieurs jours, l'ailier était proche de conclure un accord pour rejoindre Genk mais la situation semble avoir changé puisque Courtrai a annoncé par voie de communiqué que Selemani était de retour dans le groupe de Karim Belhocine en vue du match de ce dimanche à Seraing.

"Le KV Courtrai et Faïz étaient proches d'un transfert sortant au cours de la dernière période. Entre-temps, les deux parties avaient donc décidé de suivre un régime d'entraînement individuel. En fin de compte, les deux parties ont dû conclure que le transfert n'était pas terminé. C'est pourquoi le club et le Faïz ont décidé conjointement de se concentrer à nouveau à 100% sur les matchs à venir, en attendant la suite du mercato et d'éventuelles offres sur lesquelles les deux parties pourront s'entendre", explique les Kerels.

Un départ du joueur de 28 avant la fin du mercato ne semble donc pas encore totalement exclu.

Le club a également acté le retour dans le noyau de son défenseur Aleksandar Radovanovic suite aux échecs des négociations avec le Légia Varsovie.