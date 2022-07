Ostende réduit à 10...à tort ? "Même Nikola Storm a dit que c'était sévère"

Le KVO est venu à bout de Malines, mais a dû tenir bon à 10 contre 11. Mr Smet a suivi l'avis du VAR, et les Ostendais ne sont pas vraiment d'accord.

Ostende menait de deux buts à la pause et tout allait bien...jusqu'à l'expulsion, en début de seconde période, d'Alessandro Albanese. Le KV Malines est revenu dans le match dans le dernier quart d'heure, sans parvenir à égaliser. Mr Smet avait suivi l'avis du VAR pour exclure Albanese. "J'ai eu l'impression que c'était très sévère. Il y a des contacts de ce genre à chaque phase ! La semaine dernière, j'ai vu des phases de ce type être analysées différemment", souligne Yves Vanderhaeghe après la rencontre.

Heureusement pour le KVO, cela n'a finalement pas porté à conséquence. "Mais même Nikola Storm (qui subit la faute, nda) a dit que ce n'était absolument pas rouge. Parfois, un joueur est touché et cela paraît plus sévère que ça ne l'est vraiment", regrette l'entraîneur ostendais, qui concède cependant : "Lors de nos trois derniers matchs, nous avons pris un carton rouge. Il va falloir être plus attentif".