Bruges se défait du Patro de Stijn Stijnen en Amical, Cyle Larin buteur

L'occasion de donner du temps de jeu à plusieurs éléments du noyau A en manque de rythme.

Après sa défaite du week-end face à Eupen, le Champion en titre affrontait le Patro Eisden en amical. L'occasion pour des joueurs qui ont peu joué jusqu'ici, de prendre du temps de jeu.

La partie se jouait à huis clos et Bruges s'est imposée 2-0 contre la formation de N1 d'un ancien de la maison : Stijn Stijnen.

Côté Brugeois, on retrouvait Mechele, Ricca, Odoi, Mbamba, Engels, Sowah ou encore Larin. Ce dernier a d'ailleurs planté le second but (74e) des Blauw & Zwart, après l'ouverture du score de Sandra (40e).