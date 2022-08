Aurelio De Laurentiis : "Ne me parlez plus des footballeurs africains"

Le président du Napoli a une nouvelle fois tenu des propos polémiques.

Interrogé par le média Wall Street Italia, le président du Naples Aurelio De Laurentiis (73 ans) a tenu des propos plus que douteux.

A propos du départ de Kalidou Koulibaly, qui manquait certains matchs durant la saison suite à sa participation à la CAN, De Laurentiis a répondu : "Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n’en prendrai plus, tant que la Coupe d’Afrique des nations sera organisée au milieu de la saison."

"Ou bien ils renoncent à leur droit de participer à la Coupe d'Afrique des nations ou alors ils ne seront jamais disponibles entre la CAN et les compétitions d'Amérique du Sud."