Manchester City a un plan en tête pour Sergio Gomez

Sergio Gomez a Manchester City, bien plus qu'une rumeur. Les Citizens ont des contacts privilégiés avec l'entourage du joueur, l'agent de Gomez étant le frère de Pep Guardiola. Anderlecht aurait fixé un prix pour leur latéral : 15 millions selon Het Laatste Nieuws.

La presse tant belge (Sacha Tavolieri) qu'internationale (Fabrizio Romano) spécialisée en transferts annonce que City voudrait prêter Gomez à Girona, club enseigne du City Group. Cela serait discuté en interne au sein du board mancunien. Gomez retrouverait alors l'Espagne, lui qui avait été prêté à Huesca avant d'atterrir au Sporting. Il ne serait en tout cas pas contre quitter le Lotto Park.

