Jef Vandemaele, capitaine de l'équipe espoirs du Cercle : "Réjouissant de jouer avec les adultes"

Le Cercle de Bruges a réussi à convaincre le défenseur Jef Vandemaele de rester au club et de prendre le capitanat de l'équipe espoirs, qui évoluera en deuxième division amateurs.

Jef Vandemaele, 21 ans, est un défenseur central gaucher qui évolue au Cercle de Bruges depuis six saisons. Les deux parties ont conclu un accord : le jeune joueur prendra le capitanat de l'équipe espoirs des Verts la saison prochaine, qui évoluera en deuxième division amateurs.

"Je suis très content de ce défi" confie le défenseur qui continuera de s'entraîner avec l'équipe première. On va essayer de montrer qu'on peut faire quelque chose avec cette jeune équipe. Ce sera un défi pour nous, car nous avons l'habitude de jouer en catégories d'âges. Ici, nous découvrons le football adulte, qui est très différent et bien plus difficile. C'est quelque chose de très réjouissant."