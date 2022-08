L'UEFA va tester un "nouvel outil" en Supercoupe d'Europe

L'UEFA a fait savoir que le hors-jeu semi-automatisé serait testé lors de la Supercoupe d'Europe entre Francfort et le Real Madrid le 10 août prochain. Cet outil sera également présent lors des phases de poules de la Ligue des Champions 2022/2023.

"L'UEFA est constamment à la recherche de nouvelles solutions technologiques pour améliorer le jeu et soutenir le travail des arbitres. Ce système innovant permettra aux équipes VAR de déterminer les situations de hors-jeu rapidement et avec plus de précision, améliorant le déroulement du jeu et la cohérence des décisions", a déclaré Roberto Rosetti, directeur de l'arbitrage de l'instance européenne

⚽ Michael Oliver will take charge of next week's #SuperCup match between Real Madrid and Eintracht Frankfurt in Helsinki.



The game will see a UEFA debut for Semi-Automated Offside Technology (SAOT), which will also be used as of the group stage in the upcoming #UCL season.