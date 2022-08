Lior Refaelov en grande forme à Anderlecht : "Un footballeur classe mais surtout intelligent"

Lior Refaelov revient à nouveau en forme côté Anderlecht. Le meneur de jeu de 36 ans marque et fait marquer. Sous Felice Mazzu, il peut agir de manière plus centrale et cela se voit. Il marche et même tacle que c'est un délice.

Avec ses récentes statistiques, le cadre violet et blanc donne ainsi l'exemple aux jeunes de l'équipe. "Le Lior, c'est comme le vin. Ça s'améliore avec les années", a déclaré Georges Leekens à Het Laatste Nieuws. "Lior n'est pas seulement un footballeur classe, mais surtout un footballeur intelligent. Il voit clairement le foot. Il a été avide d'apprendre tout au long de sa carrière et est constamment à la recherche de moyens de s'améliorer. Cela signifie qu'à 36 ans, il atteint toujours un tel niveau à Anderlecht." Leekens avait toujours Refaelov, 26 ans, sous son aile au Club de Bruges. Felice Mazzu le gère de la bonne manière, estime l'ancien sélectionneur fédéral. "Lior, tout comme Mazzu, est une personne au sang chaud", ajoute Leekens. "Donnez-lui cette confiance et il traversera le feu pour vous. Lior peut être un soutien pour un entraîneur, une extension sur le terrain. C'était déjà le cas à mon époque. Il fournit de l'énergie dans un groupe."