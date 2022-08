Le Standard de Liège parviendra-t-il à conserver son facteur X ? "Si nous le perdons, il sera difficile de le remplacer"

L'international marocain est l'homme en forme de ce début de saison chez les Rouches. Le meneur de jeu a de nouveau été décisif ce dimanche face au Cercle en inscrivant un doublé sur penalty.

Le Standard de Liège a remporté sa première victoire de la saison contre le Cercle de Bruges (2-0) dimanche lors de la troisième journée de D1A. L'homme du match était Selim Amallah. L'international marocain a planté un doublé sur penalty et a été le joueur le plus précis sur la pelouse (84 % de passes réussies). Le milieu offensif central a déjà inscrit trois buts cette saison, tous sur coup de pied de réparation.

Malgré son très bon début de saison, Amallah restera-t-il au Standard après le 6 septembre (date limite du mercato estival) ? L'ancien joueur de Mouscron avait fait savoir qu'il avait des envies d'ailleurs et qu'il voulait passer un cap dans sa carrière mi-juillet. En bord de Meuse, on espère qu'il restera à bord du navire malgré l'intérêt d'Augsbourg et de Besiktas. "J'aime Selim, c'est un joueur de haut niveau. Je le veux garder le plus longtemps possible ici. Il est le facteur X de cette équipe", a déclaré Deila en conférence de presse. "Si nous pouvons le convaincre de rester ? Je pense que cette façon de jouer lui convient mieux que l'année dernière. Il s'amuse et c'est un bon début. Si nous le perdons, il sera difficile de le remplacer", a expliqué le technicien norvégien.

© photonews

Ses équipiers n'ont pas envie non plus de le voir quitter le matricule 16. "Nous avons tous envie qu'il reste, nous savons tous le joueur que c'est. Quand nous voyons le match qu'il a fait ce dimanche, c'est du haut niveau. Il se sent bien et le coach l'aime bien. C'est à lui de prendre la décision mais nous, nous avons envie qu'il reste bien évidemment. Je suis sûr que la dynamique qui se crée actuellement au Standard peut le pousser, lui comme d'autres, à réfléchir à propos de leur avenir", a expliqué Renaud Emond.