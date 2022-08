Felice Mazzù ne veut pas de mauvaise surprise : "Eviter le relâchement"

Le coach d'Anderlecht ne veut pas tomber dans la facilité lors du retour face à Paide.

Un relâchement serait "le plus grand danger", selon Felice Mazzù. "Il faut l'éviter", a-t-il prévenu en conférence de presse.

"Rien n’est acquis. Une victoire 0-2 peut être remontée si nous ne sommes pas concentrés. La valeur de notre adversaire ne dépend que de nous. On peut le rendre plus fort si on le sous-estime et un match facile peut s’avérer compliqué."

L'important sera alors, afin "d'avancer avec sérénité", de "bien commencer".

"C'est important pour moi de garder le zéro. On a insisté sur le relâchement, nous voulons être dans la continuité de la première mi-temps contre Seraing", a précisé Mazzù.