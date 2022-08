Fergal Harkin compte sur Nicolas Raskin et Selim Amallah : "On a commencé les discussions pour les prolonger"

Le nouveau directeur sportif du matricule 16 a été présenté à la presse ce mercredi après-midi.

Fergal Harkin a évoqué la raisons de son choix et le mercato du Standard de Liège (à lire ICI). Le directeur sportif des Rouches a également abordé les dossiers chauds, à commencer par Nicolas Raskin.

"Nous ne voulons pas qu’il parte, tout comme Selim Amallah. Nicolas est un joueur très important. Pour Selim, c’est toujours compliqué quand vous entrez dans votre dernière année de contrat. Toutefois, nous avons déjà eu des discussions très positives avec lui. On veut les garder et on a commencé les discussions pour les prolonger", a lâché l'Irlandais âgé de 45 ans avant de poursuivre. "Ils prestent bien en ce début de saison et prennent beaucoup de plaisir sur le terrain. Notre but n'est pas de les vendre, mais de les conserver", a conclu Harkin.