Accord entre l'Union Saint-Gilloise et Felice Mazzù

Dans la foulée de l'annonce surprise du passage de Mazzù du Parc Duden au Parc Astrid en mai, l'Union Saint-Gilloise s'était dite "stupéfaite des agissements de son coach et du RSC Anderlecht", promettant notamment des "suites juridiques".

L’Union Saint-Gilles et Felice Mazzù ont trouvé un accord sur la résiliation de son contrat.

"L’USG est heureuse d’être parvenue à un accord mutuel et que le dossier puisse maintenant être entièrement clos. Nous tenons à remercier Felice une fois de plus pour son engagement et ses deux belles saisons avec un titre en 1B et une deuxième place en 1A, et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir", peut-on lire dans le communiqué du vice-champion de Belgique.