Ronny Deila évoque l'avenir de Damjan Pavlovic et de Joachim Van Damme

Le Standard de Liège devrait encore enregistré d'autres transferts sortants durant ce mercato estival après celui de Muleka, Cafaro, Sylvestre et Bastien.

Damjan Pavlovic a joué six minutes contre La Gantoise avant de disparaître de la sélection des Rouches contre Genk et le Cercle. Arrivé l'hiver dernier contre 500.000 euros, Joachim Van Damme n'a disputé que quatre petites rencontres (114 minutes de temps de jeu) la saison dernière. Le milieu de terrain n'a pas encore foulé la pelouse en rencontre officielle depuis l'arrivée de Ronny Deila.

Ronny Deila a également évoqué l'avenir des deux joueurs en conférence de presse. "Ils sont toujours avec nous et s'entraînent bien. Damjan est un jeune joueur talentueux et Joachim est un leader qui travaille dur pour être à 100%. Mais, c'est difficile pour eux en ce moment car ils jouent peu. Je parle tout le temps avec mes joueurs et ils savent ce que j'attends et ce que je pense", a expliqué le technicien norvégien avant de poursuivre. On regarde quelle est la meilleure solution pour eux, peut-être qu'un prêt sera la meilleure option pour eux. Il faut aussi attendre de voir ce qu'il va se passer pendant les prochaines semaines avec le mercato", a conclu Deila.