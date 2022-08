Edward Still déjà sous pression :"Ca ne serait pas normal si je ne l'avais pas"

Le coach des Zèbres considère que cela est "normal" que lui et ses hommes ressentent de la pression après un 0 sur 6 et avant de se déplacer Seraing ce samedi.

Après deux défaites de suite, Charleroi est déjà au pied du mur et doit réagir face à Seraing. Selon Edward Still, "évidemment" que ce dernier ressent de la pression. "Mais cette pression est un privilège. S'il n'y avait pas cette pression, je ne serais pas ici. Cette pression est là pour nous rendre meilleurs."

"Honnêtement, je serais inquiété s'il n'y avait pas de pression. On a certaines ambitions. On veut progresser par rapport à l'année passée. C'est tout à fait normal après deux défaites et un revers à domicile contre une équipe qu'on sait que sur papier on est plus forts. C'est logique que ça suscite des questions."

"La seule chose qu'on peut faire, c'est répondre sur le terrain. Et pas pendant la semaine, dans la presse ou sur les réseaux sociaux", a-t-il affirmé.