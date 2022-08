Officiel : Beveren recrute un ancien défenseur de Malines

Retour en Belgique pour le défenseur de central de 31 ans. Il a été prêté par son club turc de Samsunspor.

6 mois seulement après avoir quitté Malines et rejoint la Turquie, Sheldon Bateau (31 ans) est prêté pour une saison au SK Beveren, prétendant à la montée en D1A.

Le défenseur de Trinité et Tobago réalise alors son 3e passage dans le Royaume. En 2012, il rejoint Malines. Après une année de prêt, il signe en 2016 au club russe de Samara. Il reviendra au KaVé en 2019, en provenance de Sarpsborg, et y passera deux saisons et demi.