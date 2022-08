Seraing, l'adversaire idéal pour Charleroi ? : "Cela ne change pas grand-chose"

Charleroi doit se relancer face à Seraing ce samedi après un début de championnat compliqué.

Sur le noyau

"Tout le monde dans la sélection est fit est en forme", a déclaré en conférence de presse Edward Still en marge de la rencontre ce samedi face à Seraing. "Stefan Knezevic a une gêne au genou. Le match arrive trop tôt pour lui, on espère le récupérer sur le terrain dès mardi."

Jonas Bager, de retour dans la sélection après son absence face à Ostende, pourrait donc prétendre à une place de titulaire. "On a plusieurs choix pour remplacer Knezevic dans la ligne arrière. Jonas est à 100 % fit, il a fait une très bonne semaine d'entraînement. Martin Wasinski est aussi à 100 % fit. On a plusieurs possibilités, avec des profils qui sont différents."

Sur la préparation

Après un début de saison compliqué et deux défaites de suite face à l'Union (1-0) puis face à Ostende (1-3), comment s'est déroulée la semaine sur le plan mental ? "Ce sont des semaines importantes après des revers et des déceptions comme celle-là", a expliqué Still. "C'était important d'appeler au calme au sein du vestiaire et du staff."

"Quand on enchaîne une série de victoires, il y a le risque de s'enflammer. Et quand il y a une ou deux défaites d'affilée comme ici, il y a le risque de s'enflammer dans l'autre sens. Il faut avant tout rester calme et comprendre les raisons de ces deux défaites."

"Il y a quelques raisons, qu'on a bien identifiées et qu'on a partagées avec le groupe en toute honnêteté. C'est vraiment l'un des points qui est important avec le groupe, c'est de pouvoir se dire les choses et d'avoir un dialogue qui est constructif."

Sur l'adversaire

Charleroi avait déjà affronté Seraing en amical début juillet (1-2 pour les Sérésiens). Un résultat dont il ne faut "pas vraiment" tenir compte selon Still. "Ces matchs amicaux donnent une petite indication sur les points sur lesquels ces deux équipes travaillent. Mais les joueurs sont différents, les deux noyaux ont évolué depuis lors. On a revu les images, pour envisager ce que pourrait faire Seraing et les différents scénarios et pour être tactiquement prêts."

Seraing est actuellement lanterne rouge du championnat avec 0 points sur 9. Mais cela, le coach des Zèbres ne s'en soucie guère. "Seraing, l'adversaire idéal ? Les problèmes de Seraing sont les leurs. On est concentrés sur nous-mêmes. La situation dans laquelle est Seraing ne nous change pas grand-chose. On sait que Seraing est dans une position dans laquelle ils ont encore plus besoin de points que les semaines précédentes. Mais on sait que nous on sait à quel point on va devoir être hyper engagés sur l'ensemble du match."