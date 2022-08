Officiel : Un joueur de Westerlo file en Turquie

Kader Keïta quitte Westerlo et rejoint Sivasspor. Le milieu de terrain âgé de 21 ans avait été recruté en provenance de Lille en 2019. Il a joué 55 rencontres pour les Campinois. La saison dernière, il a été prêté au FC Sion.

Kader Keita has been transferred to Sivasspor. We thank him and wish him all the best! pic.twitter.com/hw32FLdE1m