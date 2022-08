Sixième victoire de rang pour Marouane Fellaini, qui continue de mettre la pression sur le leader

Marouane Fellaini et ses coéquipiers passent du bon temps en Chine. Avec cette sixième victoire consécutive, ils restent dans le rétroviseur des Wuhan Three Towns, à quatre unités.

Les années passent et les choses se déroulent toujours aussi bien pour Marouane Fellaini au Shandong Taishan. Victorieux pour la sixième fois consécutive hier, l'ancien Diable Rouge et ses coéquipiers restent dans le rétroviseur du leader, le Wuhan Three Towns, à quatre unités.

Pour l'une des premières fois de la saison, Fellaini était remplaçant lors de la victoire des siens 0-2 à Cangzhou. Monté à neuf minutes du terme, l'ancien du Standard de Liège a pris part à sa neuvième rencontre de la saison, sur douze possibles. Il a inscrit trois buts.