Le retour de Massimo Bruno un peu gâché : "On a trop respecté l'Union"

Au beau milieu de la défaite courtraisienne, une bonne nouvelle : les débuts de Massimo Bruno, l'une des recrues surprises de l'été.

Désormais âgé de 28 ans, Massimo Bruno est de retour en Belgique avec une ambition claire : être important à Courtrai. Transféré au tout début du mercato, il aura dû attendre cette quatrième journée pour faire ses débuts. Et s'il a amené immédiatement du dynamisme à l'attaque courtraisienne, le résultat le frustre. "On a eu trop de respect pour cette équipe de l'Union. On les a trop laissés jouer, on n'a pas été assez agressifs en première période", regrette-t-il. Bruno montera à la pause. "En seconde, on s'est lâché, on a eu des occasions, mais pas assez pour espérer prendre quelque chose ici".

Le KV Courtrai réalise donc au final un début de saison assez mitigé, avec un 4/12 insuffisant. "C'est clair qu'en début de saison, l'idéal est d'emmagasiner des points pour être tranquille et pouvoir enchaîner les semaines sans pression", concède Massimo Bruno. "Maintenant, notre programme est chargé, mais les choses sont ce qu'elles sont. Il faudra éviter de se projeter".

Les raisons de son retour

Après une belle saison en D2 turque du côté de Bursaspor, Massimo Bruno est ravi de faire son retour. "Je suis content de mes premières minutes, j'ai attendu ça avec impatience. Je me sens de mieux en mieux et je veux aider l'équipe", espère-t-il. Mais pourquoi Courtrai ? La réponse semble être liée à Karim Belhocine. "Je voulais trouver un club assez vite, sans attendre comme l'été passé. Alors quand le coach m'a appelé, un coach que je connais, je n'ai pas hésité longtemps. Courtrai est un club sympa en Belgique et honnêtement, tout ce que je souhaitais, c'est jouer au football".