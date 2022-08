Hans Vanaken revient sur la jolie victoire du Club et ses deux penalties manqués

Hans Vanaken a manqué deux penalties contre OHL. Le capitaine du Club de Bruges est plein de confiance et va également tirer le prochain penalty.

Hans Vanaken était satisfait de la victoire du Club à OHL. "Nous avons montré une bonne réaction aujourd'hui par rapport aux semaines passées. Les choses qui sont ressorties aujourd'hui sont des choses sur lesquelles nous nous sommes entraînés très dur ces derniers jours. C'est agréable à voir pour un entraîneur. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de place pour la progression, mais c'est définitivement une victoire sur laquelle nous pouvons nous appuyer", a souligné le meneur de jeu brugeois.

Le capitaine des Gazelles a manqué deux penalties à Den Dreef. "Quand je tire un penalty, je choisis l'angle à l'avance. Je ne regarde plus le gardien de but et ne change pas d'avis. Le portier adverse est bien parti les deux fois. Heureusement que le premier penalty a été annulé. Espérons que je puisse la mettre au fond la prochaine fois", a conclu Vanaken.