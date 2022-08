🎥 Quand une ancienne gloire du Barça se fait conseiller en plein match par un supporter pour effectuer des changements

La rencontre entre Argentinos Juniors et Sante Fe Union a finalement tourné à l'avantage des locaux, entraînés par Gabriel Milito (2-0). Mais l'ancien joueur du Barça (76 matchs, 1 Champions League, 2 Liga et une Supercoupe d'Espgane) n'aurait peut-être pas remporté cette rencontre sans l'aide...d'un supporter.

Des images montrent en effet Milito parler avec un supporter depuis son banc. Comme l'a confirmé l'Argentin après le match, le supporter lui a conseillé de faire rentrer un milieu de terrain. Ce que Milito...a alors fait par après.

"Nous sommes en démocracie, en totale liberté", a répondu avec humour Milito en conférence de presse, précisant que le supporter ne lui avait pas dit quel joueur faire monter. "Il m'a demandé de mettre un milieu de terrain et je lui ai dit que cela correspondait (...) Donc on se sent tous le héros et on participe à cette création du jeu. Il ne m'a pas donné de nom."

Argentinos Juniors coach Gabriel Milito was talking to a fan in the middle of their match vs. Unión, with the fan advising him to put on a midfielder. Milito listened and made a substitution. 🇦🇷pic.twitter.com/vtclIs5jAL