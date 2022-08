Istanbul et ses Belgicains sur la route européenne de l'Antwerp

L'Antwerp se rend à Istanbul pour défier le champion de Turquie 2020 en barrages de la Conference League. Loin d'être une sinécure, car l'Istanbul Basaksehir a remonté la pente.

Quand Nacer Chadli rejoint l'Istanbul BB (ou Istanbul Basaksehir) en 2020, on pense alors que le Diable Rouge a signé au sein du nouveau géant du football turc. Car le "nouveau" grand stambouliote vient d'être sacré champion de Turquie, bien aidé par le soutien financier de plusieurs sociétés proches de Reçep Tayyip Erdogan. L'Istanbul BB est "le club d'Erdogan" en Turquie, et compte à ce titre de nombreux détracteurs.

Une saison cauchemardesque

Tout va se compliquer en 2020-2021 : le champion en titre...va lutter pour son maintien pendant la majeure partie de la saison. Ce n'est qu'en mai 2021, à quelques journées de la fin, que Basaksehir va enchaîner quelques victoires au meilleur moment et se maintenir. Au final, Istanbul finit 12e, soit à des années-lumière des ambitions du club.

La saison suivante sera bien meilleure. L'Istanbul BB ira chercher une quatrième place synonyme de préliminaires européens. Nacer Chadli, malgré un physique hésitant, jouera son rôle dans cette bonne saison avec 28 matchs (un but, 3 assists). Petr Zulj débarque du RSC Anderlecht, mais ne parvient pas à s'imposer chez des Stambouliotes qui l'enverront en prêt en Hongrie pour la seconde partie de saison, et s'en sépareront en fin de saison. L'homme fort de l'Istanbul Basaksehir la saison passée sera un autre ex-Mauve : Stefano Okaka. L'attaquant italien termine la saison avec 12 buts en Süper Lig, et sera l'homme à surveiller côté anversois.

Lucas Biglia, inoxydable

Autre vieille connaissance de l'Istanbul Basaksehir : Lucas Biglia. À 36 ans, l'Argentin a connu une véritable cure de jouvence ces dernières années dans un club méconnu d'Istanbul, le Fatih Karagümrük. De quoi décrocher un transfert vers le voisin, et retrouver l'Europe pour la première fois depuis 2018-2019 et son passage à l'AC Milan. Capitaine au Fatih, Biglia a jusqu'à présent amené son expérience en Europe, y étant titularisé à chaque match des préliminaires, et joue un rôle de joker de luxe en Süper Lig.

Enfin, dernier "belgicain" à défier l'Antwerp ce jeudi soir : Ahmed Touba, l'ancien du Club de Bruges, a signé cet été en provenance du RKC Waalwijk. L'ex-international belge U21 (et actuel international algérien) n'a pas manqué ses débuts puisqu'il a inscrit un but au retour face à Breidablik, précédent adversaire d'Istanbul en Europe.

Nacer Chadli, lui, manquera à l'appel, à peine de retour à l'entraînement collectif. Cela ne rendra pas le déplacement de l'Antwerp plus facile pour autant : il faudra être très solide face à un Istanbul Basaksehir qui a laissé sa catastrophique saison 2020-2021 derrière lui...