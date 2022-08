Joseph Laumann, l'entraîneur du SL16 FC : "Nos jeunes joueurs vont pouvoir se mettre en évidence"

L'ancien joueur de Schalke 04, Lübeck ou Duisburg a entamé en 2015 une carrière de coach assistant, notamment à Bochum et plus récemment à Barnsley.

Joseph Laumann est devenu cet été l'entraîneur du SL16 FC, pensionnaire de Challenger Pro League. "Le Standard est un grand club bien connu en Europe. Je n'ai pas hésité quand on a décidé de me confier la responsabilité de cette équipe talentueuse. J'ai trouvé un très bon staff et qui m'a directement aidé. Je trouve cela excellent de pouvoir aider à faire progresser de jeunes joueurs. J'espère que cette expérience va m'apprendre beaucoup de choses également dans ma carrière d'entraîneur", a confié le technicien allemand en conférence de presse. "Un beau challenge pour les joueurs qui vont se frotter à des adultes et apprendre beaucoup de ces confrontations. Notre objectif est la progression de nos jeunes éléments afin de pouvoir en intégrer certains au sein de l'équipe première par la suite", a souligné l'entraîneur âgé de 38 ans.

Cette saison, plus question de faire des allers-retours incessants entre le noyau pro et l’équipe U23. Si un jeune de moins de 23 ans est titulaire ou dispute une mi-temps en D1A, il ne pourra pas jouer le prochain match du SL16 FC. Il en va de même pour ces jeunes Rouches qui auront joué au moins une mi-temps dans les deux tiers des matchs des pros. "Je discute régulièrement de nos jeunes joueurs avec Réginald Goreux, Ronny Deila et Fergal Harkin. On essaie de connaître leur situation avant de décider", a souligné l'ancien attaquant avant d'évoquer ses ouailles. "Ils sont heureux et excités de faire partie d'un noyau pro, mais aussi d'évoluer dans de grands stades. Ils vont pouvoir se mettre en évidence. Je suis d'ailleurs fort content de notre première prestation au Club NXT (2-2). Nous étions nerveux au départ et avons été rapidement menés 2-0, mais l'équipe a fait preuve de caractère en revenant au score. Nous voulons gagner et nous prenons des risques, c'est positif pour la suite", a-t-il conclu.

Ce vendredi soir (20h), le SL16 FC recevra le Beerschot à Sclessin lors de la deuxième journée de Challenger Pro League.