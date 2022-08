Catastrophe pour Anderlecht ? La blessure d'Adrien Trebel serait plus sévère que prévu

On craignait le pire pour Adrien Trebel après sa sortie contre les Young Boys de Berne, et cela se confirmerait.

Resté sur le terrain jusqu'à la mi-temps, Adrien Trebel n'avait ensuite plus pu tenir sa place dans l'entrejeu, visiblement touché sérieusement au bras gauche. Certains évoquaient d'emblée une potentielle déchirure du ligament de l'épaule. Ce samedi, le Nieuwsblad confirme : Trebel souffre bien des ligaments et au lieu de semaines d'absence, on pourrait cette fois parler de mois. Le Français devrait en effet potentiellement passer sur le billard.

Il s'agit là d'un coup dur pour le RSC Anderlecht, car Adrien Trebel avait retrouvé un rôle très important au milieu de terrain. Marco Kana devrait être son remplaçant naturel mais Felice Mazzù alignait parfois un milieu Arnstad-Trebel-Verschaeren, et y adjoindre Kana pourrait créer un déficit d'expérience.