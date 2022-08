Heynen et Genk sont en tête: "Nous pouvons être fiers"

Les Limbourgeois ont clairement un autre visage par rapport à la saison dernière.

Ce samedi, le KRC Genk s’est imposé pour la quatrième fois de suite en Pro League et a pu remercier son capitaine et milieu de terrain Bryan Heynen. Il a marqué le but décisif contre le Cercle de Bruges lors de la victoire 2-1.

Au micro de Sporza, Heynen a tenu à mettre en avant le jeu de l’équipe et voit une différence avec la saison dernière. « Nous devions avoir une réaction par rapport à la dernière saison. Nous pouvons être fiers, car jusqu’ici, nous avons montré ce qu’il fallait montrer ».

Heynen sait que la venue de Wouter Vrancken y est aussi pour quelque chose : « Avec son staff, il fait du bon travail. Il sait quelle vision il a pour l’équipe et sait nous la transmettre. Nous avons un groupe jeune, qui a besoin d’instructions claires. Cela compense notre manque d’expérience ».

Comme l’Antwerp, Genk a pour le moment 12 points même si le Great Old a une rencontre de moins et ne jouera pas ce week-end pour cause de barrage européen.