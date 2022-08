Philippe Clement amer après la claque lensoise : "Ce score ne reflète pas le contenu proposé"

L'ancien mentor brugeois semblait déçu après la lourde défaite concédée à domicile.

Le RC Lens a écrasé Monaco dans son stade Louis II. Les retrouvailles entre deux anciens Brugeois, Philippe Clement et Loïs Openda, a tourné en faveur de ce dernier qui a inscrit son premier but en Ligue 1.

Après un début de saison honorable mais une élimination de la course à la Ligue des Champions, l'ASM vient de vivre un gros revers à domicile: "Je pense que malgré le score, nous n’avons pas été constamment en danger durant cette rencontre. Pour moi ce score ne reflète pas le contenu proposé", analysait le Belge sur le site du club.

"Nous avons eu plus d’occasions nettes, mais nous avons manqué d'efficacité offensivement comme défensivement. Être mené après sept minutes de jeu a permis à Lens de mettre son jeu en place. Je pense que nous aurions pu marquer plus d’un but, cela aurait bien pu finir à 3-3", poursuit l'ancien joueur.

"Il ne suffit pas d’avoir la possession, gagner passe aussi par remporter les duels. Nous n’avons pas été bons dans les duels, il faut que les joueurs gardent cela en tête. Nous devons réagir de la bonne façon, et cela passe par une bonne performance dès la semaine prochaine à Paris", poursuit le coach monégasque.

Enfin, Clement a retenu une grosse satisfaction : "Mohamed Camara a effectué une très bonne montée au jeu. Il n’a aucune préparation dans les jambes et n’avait pas joué une minute en match officiel depuis plusieurs mois. Pourtant, son entrée est très prometteuse, mais tout le monde doit désormais continuer à travailler pour tirer le maximum. Car ce groupe a du talent."