Le club de Bruges ne ferme plus la porte à Hans Vanaken !

Après un premier "Nee", la direction du Club de Bruges semble désormais plus enclin à laisser partir Vanaken à West Ham. Mais à une condition.

Il semble de plus en plus probable de voir Hans Vanaken quitter le Club de Bruges et que sa nouvelle destination soit West Ham United. Selon Het Nieuwsblad, Vanaken et son entourage ont rencontré le Club Bruges dans le cadre de cet éventuel transfert

"Le club a de nouveau indiqué qu'il était prêt à coopérer pour un transfert de son numéro 20 vers West Ham si le champion en titre trouve son successeur", a tweeté Calcoen, journaliste pour Het Nieuwsblad. Selon ce dernier, l'atmosphère qui règne lors des discussions entre Vanaken et le Club Brugge est "constructive".

Il semble donc que ce ne soit qu'une question de temps avant que Vanaken ne signe dans l'est de Londres. Le Club de Bruges est déjà occupé à rechercher un remplaçant pour l'homme qui a joué 344 matchs pour Blauw-Zwart jusqu'à présent. Le nom de Denis Praet est cité.