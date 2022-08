Frédéric Gounongbe (ex-Westerlo) : "Le nouveau président a su garder l'identité du club"

Joueur campinois entre 2014 et 2016, Frédéric Gounongbe nous a livré ses impressions sur le début de saison de son ancienne équipe.

Une chose est certaine : Frédéric Gounongbe n’a jamais arrêté de suivre Westerlo depuis l’arrêt de sa carrière professionnelle, il y a quatre ans. L’ancien attaquant, également passé par le RWDM, nous a livré ses impressions sur le début de saison prometteur des Campinois.

« Le nouveau président turc a su garder l’identité du club, ce qui est très bénéfique. Il a, par exemple, décidé de conserver Wim Van Hove au poste de directeur sportif. C’est également le cas concernant les masseurs, les kinés, … Sur le terrain, Van Langendonck est toujours là, tout comme Pietro Perdichizzi, Van Eenoo et Vetokele. C’est toute la colonne vertébrale de cette équipe qui n’a pas été modifiée. L’entraîneur est aussi resté malgré plusieurs sollicitations. C’est un projet qui a du sens. C’était la même chose lors de mon arrivée dans le club et l’équipe venait également d’être promue. »

Tous ces éléments réunis font donc que le début de saison très intéressant des Campinois ne surprend pas tant que ça Frédéric Gounongbe. « Cela fait plusieurs années qu’ils essayent de monter. Je savais que quand ils y arriveraient, ils mettraient les moyens nécessaires pour rester en D1A. Ils ont des joueurs de qualité, et l’entraîneur manie très bien différents dispositifs, à commencer par le 4-4-2 et le 3-5-2, qu’il utilise régulièrement. »

© photonews

Jan Bernat, le grand talent de Westerlo

Parmi cette équipe relativement expérimentée, avec plusieurs joueurs qui ont déjà connu la D1A dans leur carrière, un jeune élément donne un véritable vent d’air frais dans ce noyau. « Jan Bernat est peut-être le meilleur joueur d’un point de vue intrinsèque. Contre le Standard, sa passe décisive dans l’intervalle est magnifique. C’est un jeune garçon qui joue très juste. Avoir un joueur de cette qualité qui n’est pas systématiquement titulaire, c’est rassurant pour un groupe et pour un entraîneur. Sur le banc aussi, il y a énormément de qualités. »

Tant d’éléments réunis pour vivre une belle saison, mais à quoi faut-il s’attendre exactement sur le long terme ? « Difficile à dire. Il faut voir s’ils tiennent la longueur, surtout offensivement. Ils profitent du début de saison où les gros ne sont pas encore bien rodés pour prendre des points. C’est précisément ce qu’il faut faire. Ils l’ont fait contre le Standard, qui reste un gros malgré tout le contexte que l’on connaît, et ils ont failli le reproduire face à La Gantoise. Lors de mon passage dans ce club, c’était comme ça qu’on s’était sauvés également. Nous étions seconds au début du mois d’octobre, avant de complètement nous effondrer. Cependant, les points pris en début de saison nous ont permis de nous maintenir. »

Une ambiance familiale, pas de pression : la clé du succès pour les Campinois ?

Quoi qu'il en soit, selon Frédéric Gounongbe, les supporters ne viendront pas mettre de pression négative sur le club en cas de mauvais résultats. « Westerlo, c’est un petit village. C’est un club très familial. Il est même surprenant de voir un village si petit accueillir des matches de D1A. Tout le monde te laisse travailler sans pression. C’est normal si tu perds et si tu te bats pour la relégation, et tout le monde est fou de joie quand les résultats s’enchaînent, car c’est inespéré. Pour moi, Westerlo, c’était le club de la dernière chance. Et je suis tombé dans un endroit idéal pour reprendre confiance en moi. Quand le football a parfois tendance à séparer, Westerlo est un club qui rapproche les acteurs et les supporters. Auparavant, des activités étaient organisées régulièrement dans le village entre les supporters et les joueurs. J’espère que c’est encore le cas maintenant, car c’était vraiment une bonne idée » conclut Frédéric Gounongbe pour Walfoot.be.