Felipe Avenatti prévient le Standard : "Si je marque dimanche, je fêterai mon but"

Courtrai affrontera le Standard de Liège dimanche après-midi (16h) lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Un match spécial pour l'Uruguayen qui affronte ses anciennes couleurs.

Avec un 4 sur 15, Courtrai n'a pas bien commencé la saison, mais il a été très actif sur le marché des transferts ces derniers temps. Avec Avenatti, Lamkel Zé et Tanaka, le KVK a réussi à signer trois nouveaux joueurs. Pour Felipe Avenatti, c'est un retour à la maison. L'attaquant s'était fait connaître en Flandre occidentale lors de la saison 2018-2019 en marquant quinze buts en 32 matchs. Ensuite, il est parti au Standard, mais ce mariage n'a pas été couronné de succès et les prêts à l'Antwerp, l'Union et le Beerschot se sont également soldés par un fiasco.

Felipe Avenatti affrontera son ancien club, le Standard de Liège, ce dimanche. L'attaquant uruguayen espère disputer des minutes, tout comme contre le Club de Bruges, mais il lutte avec une blessure aux adducteurs et est incertain. "Je suis impatient de jouer à nouveau au stade des Eperons d'or", a déclaré Avenatti en conférence de presse dans des propos relayés par Het Laaste Nieuws. "Je ne garde que de bons souvenirs de mon premier passage à Courtrai. J'ai connu des années difficiles, mais je suis prêt à montrer que j'ai encore beaucoup à offrir. Il me manque encore un peu de rythme en match, mais contre le Club de Bruges, j'étais immédiatement dans le match et j'ai failli marquer. J'espère pouvoir jouer dimanche, car mes adducteurs me font un peu mal. Mais je travaille dur à l'entraînement pour être en forme à cent pour cent."

A Liège, ce ne fut pas toujours facile pour l'Uruguayen. "Je souhaite le meilleur au Standard, mais je pense que je n'ai jamais eu ma chance. J'en attendais beaucoup plus. J'étais aussi malheureux parce que je ne jouais pas. Si je marque dimanche, je fêterai mon but. Je suis resté en Belgique, car il n'est pas facile de convaincre une équipe étrangère quand on ne joue pas. L'Antwerp, l'Union et le Beerschot connaissaient mes qualités. Quand l'Union est venue frapper à la porte, j'étais convaincu que j'allais briller et j'ai fait une excellente préparation. Mais tout le monde a vu combien Undav et Vanzeir étaient bons", a conclu Avenatti.