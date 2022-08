Mazzù de retour à l'Union avec Anderlecht : "Je n'attends aucun accueil particulier"

Ce dimanche, moment particulier au Parc Duden. Quelques mois après son départ surprise pour le voisin anderlechtois, Felice Mazzù revient à l'Union Saint-Gilloise.

Felice Mazzù n'a pas échappé à quelques questions sur le derby de Bruxelles, ce jeudi après la qualification face aux Young Boys de Berne. Même si les Mauves vont d'abord savourer : "Ce soir, on fera encore un peu la fête, puis demain, ce sera beaucoup de récupération", explique-t-il. "Les joueurs ont eu des crampes en fin de match, ce qui est normal. Mais je préfère 120 minutes et la qualification que 120 minutes et l'élimination, sur le plan psychologique ce sera plus simple pour dimanche".

Justement, dimanche risque d'être un moment fort sur le plan émotionnel pour Mazzù et le public de l'Union. "Ce sera particulier au début, puis il faudra vite tourner le bouton et ce sera un match comme un autre", assure l'entraîneur du RSC Anderlecht. "Bien sûr, ce sera spécial car je me rappellerai toujours de mes deux années à l'Union. Ce sont certainement, jusqu'à ce jour, mes deux meilleures années en tant que coach".

Une Union Saint-Gilloise que Mazzù attend solide

Le public du Parc Duden en a certainement un peu voulu à Felice Mazzù à son départ, mais on serait surpris s'il n'avait pas droit à un bel accueil dimanche. La saison passée, les relations entre les deux clubs ont en effet été cordiales lors des quatre derbys, jusqu'à des applaudissements pour les supporters unionistes au Lotto Park. "Je ne m'attends à rien de particulier", sourit Mazzù. Et sur le plan sportif ?

"Je m'attends à une équipe de l'Union très forte, dans la lignée de ce qu'elle proposait la saison passée. Karel Geraerts est en passe de devenir un grand entraîneur, avec ses spécificités par rapport à moi", ajoute Mazzù, qui conclut : "La saison passée, l'Union a toujours battu Anderlecht. Espérons que cette fois, les choses changent". Si c'est le cas, le coach carolo pourra légitimement être vu comme le facteur X.