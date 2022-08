Melegoni, du Genoa au Standard

Un premier transfert entre le Genoa et le Standard?

C'est la bonne période pour suivre les informations de Di Marzio. Ce mardi, le célèbre inventeur du "Here We Go", copié par tout le monde, mais jamais égalé, annonce l'arrivée au Standard du milieu de terrain Filippo Melegoni. Ils 'agirait d'un transfert sec d'un peu moins de 2 millions d'Euros.

Âgé de 23 ans, l'international U21 italien quitterait donc le club frère des Rouches, le Genoa, pour les bords de Meuse. Il était arrivé en prêt de l'Atalanta, il y a une saison, et son option d'achat avait été levée. Il débarquerait dont maintenant au Standard.