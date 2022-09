Bundesliga : Union tient le Bayern en échec, la descente continue pour Wolfsburg et ses Belges

Plusieurs rencontres étaient au menu de la 5e journée de Bundesliga.

Union Berlin - Bayern Munich

Union poursuit son très bon début de saison et confirme sa bonne forme face au champion en titre. Becker (12e) ouvrait le score pour les Berlinois, avant que Kimmich n'égalise trois minutes plus tard.

Wolfsburg - Cologne

Wolfsburg et ses Belges restent bloqués dans leur spirale négative en ce début de saison. Toujours sans la moindre victoire, les Loups (avec Casteels et Bornauw au coup d'envoi) ont concédé une nouvelle défaite. L'ancien Anderlechtois Nmecha (2e) ouvrait pourtant la marque mais Ljubičić (22e), Otávio (31e, auto-goal) et Kainz sur penalty renversaient le cours du match. Après le repos, Nmecha (79e) frappait à nouveau pour ramener le score à 2-3 mais l'ancien Brugeois Sargis Adamyan (81e) tuait tout suspense.

Bayer Leverkusen - Freiburg

Le futur adversaire de Bruges en Champions League a été malmené à domicile par Freiburg. Demirbay (16e) ouvrait pourtant la marque mais Ginter (48e) sonnait la révolte après la pause, suivi par Gregoritsch (50e). Le buteur maison Patrik Schick (65e) remettait le Bayer dans le coup avant que Dōan (71e) ne fixe la victoire finale des visiteurs. Au classement, la surprenante équipe de Freiburg se hisse en haut de la Bundesliga. Le Bayer reste bloqué à trois points en cinq rencontres.

Bochum - Werder Bremen

Un doublé de Füllkrug en toute fin de match (86e et 92e) permet au Werder, promu dans l'élite, de retrouver la victoire après sa défaite contre l'Eintracht. Bochum est lanterne rouge.

Stuttgart - Schalke 04

Dur dur retour en Bundesliga pour Schalke qui n'a toujours pas gagné. Face au VFB, le promu était mené des oeuvres de Führich (18e), avant que Terodde (21e) n'égalise.