Vincent Janssen est positif pour la suite : " Tout le monde travaille très dur"

Le Matricule 1 a enregistré une septième victoire de rang en battant Westerlo.

L'Antwerp creuse doucement l'écart sur ses poursuivants au classement. Malgré ce solide début de saison, les choses continuent à se mettre en place et les nouveaux joueurs continuent à prendre leurs marques.

C'est le cas de Vincent Janssen. Après des débuts sur la pointe des pieds, l'attaquant néerlandais monte doucement en puissance et a encore été décisif avec un but et une passe décisive.

Il en est désormais à quatre buts et deux passes décisives en 12 rencontres : "Ce n'était pas facile parce que notre première mi-temps n'était tout simplement pas assez bonne. Mais au final, tout ce qui compte, ce sont les trois points et nous les avons obtenus. Cela donne confiance. Les nouveaux comme Ekkelenkamp et Stengs nous donnent clairement un coup de pouce supplémentaire. Tout le monde travaille très dur à l'entraînement et nous sommes positifs", a déclaré Janssen à Sporza.

Westerlo a enregistré 6 sur 21 avant d'accueillir Anderlecht. L'Antwerp se porte bien mieux avec 21/21 avant d'aller défier le Cercle à Bruges.