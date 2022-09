Quel avenir pour Abdoul Tapsoba ? "Il a 21 ans et il doit jouer"

Durant la fin du mercato estival, les dirigeants du Standard de Liège ont fait savoir à l'international burkinabé qu'il devait se trouver un nouveau club malgré une prolongation jusqu'en 2025 signée en début d'été.

Blessé (déchirure) lors de la préparation estivale du Standard, Abdoul Fessal Tapsoba avait directement été décisif en marquant un but lors de sa montée au jeu à Westerlo. Il avait ensuite disputé une mi-temps contre OHL avant de disparaître de la sélection de Ronny Deila.

Ne faisant plus partie des plans de l'entraîneur principal des Rouches, l'international burkinabé a été prié de faire ses valises durant ce mercato estival. L'attaquant de 21 ans s'était mis d'accord avec le Cercle de Bruges. Un prêt avec option d'achat était prévu mais le montant demandé par les Liégeois ont fait échouer les négociations mardi lors de la dernière journée du marché des transferts en Belgique. Ostende est également venu aux nouvelles, mais la somme réclamée par les Rouches a également effrayé les Côtiers qui sont aussitôt repartis.

Abdoul Tapsoba est finalement resté en bord de Meuse. "Il a besoin de temps de jeu et nous devons trouver une solution. Il a 21 ans et doit jouer. Un prêt à l'étranger ou alors il pourrait rejoindre le SL 16 FC. Mais, il veut jouer à un plus haut niveau qu'en seconde division belge. C'est une option intéressante où il pourrait jouer et en même temps se battre pour une place en équipe première", a confié Ronny Deila en conférence de presse.