La Pro League va abaisser l'éclairage des stades à partir du 16 septembre

La Pro League a publié un communiqué expliquant qu'à partir du 16 septembre, "l'éclairage des stades sera allumé moins longtemps lors des matchs de Jupiler Pro League et Challenger Pro League (...) les protocoles de match ont été adaptés afin que les lumières des stades puissent être allumées moins longtemps sans affecter négativement l'organisation ou la production des matchs. De cette façon, toutes les parties concernées veulent contribuer à la réduction de la consommation d'énergie".

Ainsi, les lumières des stades ne seront allumées que 1 à 2 heures avant la rencontre, au lieu des 3 heures actuelles. Après les rencontres, elles seront laissées allumées 1h en JPL, 30 minutes en D1B.

