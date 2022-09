Zeno Debast, le jeune Mauve le plus proche des Diables Rouges

Zeno Debast a encore été impérial contre Silkeborg. L'homme du match, peut-être. L'un des hommes de ce début de saison à n'en pas douter. Bientôt un Diable Rouge ? C'est certain.

Sous la pluie battante, Zeno Debast (18 ans) s'avance devant son kop. Son nom inlassablement scandé. Le public ne s'y trompe pas : le jeune défenseur central a sorti un match de haut vol. Propre, précis dans l'anticipation comme à la relance, Debast a même par moments pris des risques en montant haut, au poteau de corner adverse ou presque. Quelque chose qu'on a peu vu, par exemple, chez son pendant à gauche Hannes Delcroix dans le passé.

Hendrik Van Crombrugge ne tarissait pas d'éloges concernant le cadet du trio défensif. "Non seulement il a d'énormes qualités mais en plus, il est très à l'écoute et reste humble. On connaît son talent au ballon, et il progresse sur le plan défensif aussi", se réjouit le capitaine anderlechtois. "Avec Wesley et Jan à ses côtés, il est très bien entouré pour progresser. Il doit juste encore prendre un peu de masse musculaire. S'il continue comme ça, Anderlecht tiendra encore un grand défenseur sorti de Neerpede".

Debast chez les Diables Rouges ?

On le sait : Roberto Martinez a présélectionné plusieurs joueurs du Sporting d'Anderlecht pour les matchs de Ligue des Nations à la fin du mois de septembre. Jan Vertonghen, naturellement. Hannes Delcroix et Yari Verschaeren, déjà Diables, ont également une chance d'être repris. Deux petits nouveaux, cependant, peuvent découvrir Tubize : Francis Amuzu et Zeno Debast.

Au vu des besoins en défense, la possibilité de voir Zeno Debast faire partie de la sélection finale est réelle. "Je sais qu'il fait partie de la présélection et je lui souhaite de découvrir les Diables Rouges, car il le mérite vraiment", espère Felice Mazzù. La Coupe du Monde 2022 arrivera peut-être un peu tôt. Mais Debast, s'il mène bien sa barque, aura d'autres opportunités en sélection...