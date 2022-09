🎥 Brest battu au PSG malgré un penalty obtenu par Noah Fadiga (ex-Bruges)

Le PSG n'a pas manqué l'occasion de prolonger sa série de victoires à domicile face à Brest. Mené par son trio Neymar - Mbappé - Messi, le champion de France en titre mettait immédiatement la pression sur Marco Bizot, mais l'ancien gardien de Genk restait attentif.

Les hommes de Galtier pensaient être en supériorité numérique suite au rouge adressé à Herelle, mais la VAR en décidait finalement autrement.

What a pass from Messi to Neymar, the Brest defender takes out Neymar. The referee gave a red card but it has been rescinded. #PSG pic.twitter.com/oTI5NKc8Eu