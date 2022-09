Après l'Union Berlin, place à Genk : "Rester solide en défense"

Les troupes de Karel Geraerts ont réalisé une grosse performance en s'imposant à l'Union Berlin (0-1) lors de la première journée d'Europa League.

L'Union SG n'a pas beaucoup de temps pour fêter et s'amuser, car dimanche, Karel Geraerts et ses coéquipiers devront affronter le Racing Genk. "Quand vous vous réveillez, vous avez un bon sentiment, mais ensuite vous réalisez que le prochain match arrive très vite. Il y a à peine deux jours entre eux, ce qui n'est pas beaucoup. Mais bien sûr, nous sommes très fiers de ce que nous avons fait à Berlin. Il est inévitable qu'aujourd'hui nous parlions encore de cette rencontre, mais l'Union Berlin disparaîtra au second plan", a déclaré Geraerts au Het Nieuwsblad.

L'accent est désormais mis sur la récupération, tant physique que mentale. "Grâce aux massages, aux traitements et aux soins, les joueurs ont suffisamment de moyens pour être physiquement prêts pour dimanche, et mentalement, je pense que tout va bien après la victoire de jeudi. Maintenant, il s'agit d'amener les joueurs à jouer dimanche avec la bonne mentalité."

Le Racing Genk est en pleine ascension. "C'est simple : au fond, nous jouons un autre match européen. Genk et l'Antwerp ont déjà dominé cette compétition avec un football offensif, nous devrons donc être à notre meilleur niveau si nous voulons gagner. Ils ont la meilleure attaque du championnat en ce moment, mais j'ai toute confiance en notre défense : après le clean sheet contre l'Union Berlin, nous devons essayer de poursuivre cette ligne et montrer de la stabilité à l'arrière."