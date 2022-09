Atletico : Axel Witsel élu joueur du mois !

Axel Witsel a été élu joueur du mois de l'Atletico Madrid. Le Diable Rouge avait rejoint Madrid cet été après son départ de Dortmund, et semble s'être rapidement adapté à son nouvel environnement de vie et de travail.

Il s'agit d'une belle consécration pour un nouveau venu qui, de plus, a reçu un nouveau rôle : "Je tiens à remercier tout le monde pour ce trophée. Mon accueil ici a été très chaleureux, l'ambiance dans le vestiaire est très bonne, donc je pourrais rapidement m'intégrer et jouer au plus haut niveau", a évoqué le joueur de 33 ans dans une vidéo diffusée par le club.

🏆 Axel Witsel, winner of the #JugadorCincoEstrellas of the month award of @futbolmahou:



❝I am very happy for the award but the most important thing is always the team.❞ pic.twitter.com/wgQOHkQAS2