Premier but pour Toby Alderweireld avec l'Antwerp : "Il était temps de marquer à nouveau"

Toby Alderweireld a inscrit son premier pour l'Antwerp, sur la pelouse du Cercle de Bruges.

Sans surprise, il s'agit d'un but de la tête pour débloquer son compteur avec le Great Old. Toby Alderweireld n'avait plus marqué depuis mars dernier et un but en Amir Cup avec Al-Duhail. "Il était temps de retrouver le chemin des filets", sourit le défenseur après la rencontre au micro de Sporza. "C'est un but spécial pour moi. Mais c'est surtout important d'aider l'équipe car se déplacer au Cercle n'était pas facile".

L'Antwerp n'a pas tremblé, cependant. "Je crois que le Cercle a moins de points qu'ils en méritent", estime Alderweireld. "Mais nous nous sommes bien battus. Le football aurait pu être meilleur, oui, mais on savait que ce serait une victoire au courage et on y est arrivé".