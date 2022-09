La liste de l'Angleterre, avec du changement

Gareth Southgate laisse Marcus Rashford et Jadon Sancho sur le côté. Le premier est blessé, le second n'est pas repris malgré un bon début de saison à Manchester United - alors que Bowen (West Ham) est repris malgré un véritable creux. Suite à la blessure de Jordan Pickford, Dean Henderson (Nottingham Forest) appelé.

Eric Dier, qui n'a plus été repris depuis près de deux ans, fait son retour. Ivan Toney (Brentford) est quant à lui appelé pour la première fois. Controversé, Harry Maguire est repris, tout comme Ben Chilwell (Chelsea) et Luke Shaw (Manchester United). Enfin, Jordan Henderson (Liverpool) est blessé ; en difficulté à Chelsea, Conor Gallagher est absent.

Les Three Lions joueront en Italie (23/09) et accueilleront l'Allemagne (26/09). Ils sont actuellement derniers de leur groupe de Ligue des Nations, avec deux points sur 12.

